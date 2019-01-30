Трое жительниц Петрозаводска госпитализированы после ДТП с фурой в Мурманской области

Около Апатит на трассе "Кола" минивэн столкнулся с грузовиком, в ДТП пострадали трое жительниц Петрозаводска, сообщают мурманские СМИ.

По информации издания "Хибининформбюро", в среду около полудня на пересечении трассы "Кола" и подъезда к Апатитам Nissan Serena, выезжая с "отворотки", столкнулся с большегрузным автомобилем.

Как сообщается на сайте B-port, в аварии пострадали три пассажира Nissan. Ими оказались 19-летняя, 53-летняя и 54-летняя жительницы Петрозаводска. Все они были направлены в ближайшее медучреждение.

"Мы приехали из Петрозаводска в Хибины покататься на лыжах, — рассказали пассажиры минивэна. — Собирались стартовать в Карелию завтра, потом передумали и решили выдвинуться сегодня, но Хибины нас не отпустили… Всего в минивэне ехали шесть человек. Травмы получили только женщины, мужчины не пострадали".