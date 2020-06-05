Трогательный кадр с похорон Юлии Началовой появился в Сети (ФОТО)

PR-директор и подруга Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram редкое фото с похорон певицы.

На трогательном снимке женщина убита горем из-за потери близкого человека, пишет ФАН.

Кадры сделаны 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище Москвы, где проходили похороны Началовой. На снимке оплакивающая подругу Исаева изображена с музыкантом Сергеем Крыловым.

Она рассказала небольшую историю знакомства с артистом. Это случилось на концерте, где помимо Крылова выступали также Владимир Пресняков, "Ласковый май" и другие именитые исполнители.



Автор хита "Девочка моя" в те годы был весьма популярен и завидовал Олегу Газманову, который легко убегал от назойливых поклонников в аэропортах. Тогда Исаева не могла и подумать, что спустя годы будет работать с Газмановым.

"Равно как не думала и не знала я и о том, что когда-то Сережа поддерживал юную Юлю Началову. И что мы с ним на равных будем стоять на похоронах", – поделилась Исаева.

Напомним, Юлия Началова трагически скончалась в марте 2019 года на 39-м году жизни.