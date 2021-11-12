Троих жителей Карелии задержали с килограммом наркотиков рядом с тайником-«закладкой»

В Сортавале будут судить троих покупателей наркотических средств, попавшихся рядом с тайником, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Установлено, что в сентябре прошлого года 41-летний мужчина решил приобрести более одного кг наркотического средства. При этом покупку он совершил при участии двух своих знакомых, которые с помощью электронной системы платежей перевели продавцу переданные им деньги.

Недалеко от тайника-«закладки», где мужчины забрали приобретенный наркотик, обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции.

В результате 41-летний мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере, а его знакомые - в пособничестве в незаконном приобретении наркотиков.

Уголовное дело направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

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