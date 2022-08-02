Троллейбусное предприятие Петрозаводска объявило размер зарплаты для открытых вакансий

ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, открыло вакансии топ-менеджеров и водителей.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице предприятия Вконтакте.
Компании срочно требуются ведущий экономист с зарплатой 53500 рублей в месяц с НДФЛ и специалист в области охраны труда с зарплатой 33600 с НДФЛ.
Кроме того, открыты вакансии водителей троллейбусов с зарплатой 46600 рублей с НДФЛ за норму часов.
Новым сотрудникам обещают отпуск 44 календарных дня, бесплатный презд на троллебусе по всем маршрутам и оплачиваемый проезд к месту отдыха 1 раз в 2 года.
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