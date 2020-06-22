Троллейбусы №1 и №8 в Петрозаводске временно изменят маршруты

Неудобства связаны с ремонтом на тепловых сетях на Верхнем Чапаевском кольце, сообщили в администрации Петрозаводска.

В период с 26 июня по 28 июля на пересечении улицы Чапаева и Лесного проспекта ПАО "ТГК-1" будет ремонтировать участок тепловой сети. Производство работ потребует частичного ограничения движения по кольцу. Троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам.

Движение троллейбусов №1 изменяется на период с 26 по 29 июня:

"к/ст. Кемская – ул. Кемская – Судостроительная ул. – Ключевая ул. – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр-кт Александра Невского – ул. "Правды" – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина – площадь Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Куйбышева – ул. "Правды" – пр-кт Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – Ключевая ул. – Судостроительная ул. – "к/ст. Кемская".

Движение троллейбусов № 8 изменяется на 26 и 29 июня (маршрут работает только по будням в "часы пик"):

"к/ст. Заводская – Заводская ул. – Шуйское шоссе – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – пр-кт Ленина – площадь Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Заводская ул. – "к/ст. Заводская".