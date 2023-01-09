Тропу для туристов с подсветкой и монокулярами открыли на горе в Карелии (ФОТО)

На горе Паасо у Сортавалы открыли новую туристическую тропу для пеших прогулок, сообщили власти райцентра Карелии.

На гору Паасо рядом с Сортавалой открылся новый маршрут. На верхних площадках горы установили монокуляры.



Также своевременно очищаются подъемы на гору от наледи и снега. Их оборудуют скамейками, урнами и подсветкой, - говорится в сообщении паблика «Администрация Сортавальского поселения».



Отметим, Паасо — городище древних карелов на горе Паасонвуори, вблизи города Сортавала. Его обнаружил в 1880-е годы финский археолог Отто Аппельгрен.













