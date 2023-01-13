Тротуары отремонтируют на шести улицах Петрозаводска

В администрации Петрозаводска рассказали о планах на 2023 год по ремонту дорог и тротуаров.

По сообщению мэрии, в этом году планируется привести в порядок Степановский переулок, Образовательный проезд, Перевалочную улицу, а также все проезды к домам на проспекте Ленина. Ремонт тротуаров запланирован на улицах Максима Горького, Красной, Правды, Сортавальской, Петрова и на Карельской аллее.

Ремонт дорог и тротуаров выполнят за счет средств республиканской субсидии.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска планируют потратить 200 млн рублей на благоустройство общественных территорий, включая пляж «Пески».