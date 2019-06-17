Тротуары Петрозаводска зимой продолжат посыпать каменной крошкой

ООО "ТехРент" зимой при выполнении работ по содержанию тротуаров для борьбы с зимней скользкостью продолжит использовать каменную крошку.

Администрацией Петрозаводска в рамках государственного контракта по содержанию автомобильных дорог с 1 июля 2019 года по 30 июня 2024 года предусмотрено применение каменной крошки на тротуарах в качестве противогололедного материала на всех тротуарах города, а не только его центральной части.

Кроме того, министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК направлены соответствующие обращения в адрес муниципальных образований с рекомендациями по использованию каменной крошки при борьбе с зимней скользкостью на тротуарах.