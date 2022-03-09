Тротуары в Петрозаводске превратились в катки (ФОТО)

Жители Петрозаводска возмущены состоянием тротуаров в городе.

В паблике «Живой Петрозаводск» житель Кукковки выложили фото тротуаров. По мнению горожанина, городские власти не контролирует работы по уборке пешеходных зон.

Автор фото не понимает, зачем «сметать» песок с тротуаров там, где ходят пешеходы, превращая их в катки. Он возмущен тем, что на Кукковке не видно техники, очищающей тротуары от пластов снега, которые сейчас достигают 60-80 см

«Левая полоса Карельского проспекта от кукковского кольца до сих пор не очищена от снега. Но за городом (17 км и дальше) эту работу вчера выполняли…», — возмущен петрозаводчанин.