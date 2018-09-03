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Новости. Общество
17:20, 03 Сентября 2018

Трудниц приглашают на Валаам

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Валаамский монастырь в Карелии приглашает женщин на работы.

Срок трудничества - непрерывный на период с середины октября 2018 года по июнь 2019 года.

Послушание - в теплицах или в храме, проживание - в гостинице "Святые врата" по монастырскому распорядку. Питание от братской трапезной. Количество мест ограниченно.

Желательный возраст от 27 до 45 лет. Опыт трудничества в приветствуется, сообщает паблик Валаамского монастыря.

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Комментарии

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кир
2018-09-03 17:32:21
Захапали остров, вытурили жителей, а теперь им трудницы нужны. Сами работать никогда не будут.
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