Трудниц приглашают на Валаам

Валаамский монастырь в Карелии приглашает женщин на работы.

Срок трудничества - непрерывный на период с середины октября 2018 года по июнь 2019 года.

Послушание - в теплицах или в храме, проживание - в гостинице "Святые врата" по монастырскому распорядку. Питание от братской трапезной. Количество мест ограниченно.

Желательный возраст от 27 до 45 лет. Опыт трудничества в приветствуется, сообщает паблик Валаамского монастыря.