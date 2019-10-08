Подписаться
Новости. Общество
11:58, 08 Октября 2019
фото: pixabay.com / cre8tivehome0

Трудный ребенок в Карелии терроризирует школу

Загрузка...

В парламенте Карелии обсудили ситуацию в одной из школ Беломорского района, где учится "уникальный ребенок", с которым не могут справиться взрослые.

Беломорский третьеклассник своим поведением поставил в тупик администрацию школы и местные власти. Чиновники готовы привлечь к ответственности мать трудного ребенка, а родители переводят своих детей в другой класс. Власти района называют ситуацию уникальной.

"Я недавно был в Беломорском районе, в третьей школе. Павел Андреевич говорит, директор, что  там у него есть такой ученик начальных классов, который терроризирует там всю школу и класс. Он не преступник. И нигде не зарегистрирован, как преступник, но от него покоя нет ни ученикам, ни родителям", - сказал депутат Заксобрания Валерий Шоттуев.

Заместитель главы главы администрации Беломорского района Елена Котинова заявила, что о ситуации ей известно.

"Это уникальный ребенок. Такого за всю мою 25-летнюю работу ребенка я еще не видела. Дети разные бывают, конечно. Но здесь осложнено еще и тем, что мама воспринимает это не так, как надо. Вот на сегодняшний день они уже три недели не посещают школу без уважительной причины", - сказала Елена Котинова. Она пояснила, что власти намерены привлечь мать школьника к ответственности.

"Но дело-то не в том, чтобы привлечь, а в том, чтобы ребенка вернуть в школу. И самое-то страшное, что в классе 30 человек – около 20 родителей написали заявление о переводе в другой класс. То есть мы сейчас ищем возможность, как организовать обучение данного ребенка. Возможно, мы будем рассматривать форму семейного образования с зачетной формой работы, чтобы хотя бы как-то он приступил к работе. Потому что на индивидуальное обучение мы его не можем перевести, это должны быть показания медицинские и согласие мамы, на что мама категорически не идет", - добавила Котинова.

"Такого ребенка мы еще не встречали. И даже не столько такого ребенка, сколько такой мамы", - сказала замглавы администрации. О том, чем конкретно провинился школьник из Беломорья, на комитете не говорили

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2019-10-08 12:11:53
Эх,преемник подрастает,поднимет с коленушек.
Саныч
2019-10-08 12:10:26
Самая подходящая работа.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

07.10.2019 15:41
Политкухня
Телеграм: свободный и неуправляемый 1
Запрет популярного мессенджера оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 5
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
07.10.2019 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»