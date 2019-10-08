Трудный ребенок в Карелии терроризирует школу

В парламенте Карелии обсудили ситуацию в одной из школ Беломорского района, где учится "уникальный ребенок", с которым не могут справиться взрослые.

Беломорский третьеклассник своим поведением поставил в тупик администрацию школы и местные власти. Чиновники готовы привлечь к ответственности мать трудного ребенка, а родители переводят своих детей в другой класс. Власти района называют ситуацию уникальной.

"Я недавно был в Беломорском районе, в третьей школе. Павел Андреевич говорит, директор, что там у него есть такой ученик начальных классов, который терроризирует там всю школу и класс. Он не преступник. И нигде не зарегистрирован, как преступник, но от него покоя нет ни ученикам, ни родителям", - сказал депутат Заксобрания Валерий Шоттуев.

Заместитель главы главы администрации Беломорского района Елена Котинова заявила, что о ситуации ей известно.

"Это уникальный ребенок. Такого за всю мою 25-летнюю работу ребенка я еще не видела. Дети разные бывают, конечно. Но здесь осложнено еще и тем, что мама воспринимает это не так, как надо. Вот на сегодняшний день они уже три недели не посещают школу без уважительной причины", - сказала Елена Котинова. Она пояснила, что власти намерены привлечь мать школьника к ответственности.

"Но дело-то не в том, чтобы привлечь, а в том, чтобы ребенка вернуть в школу. И самое-то страшное, что в классе 30 человек – около 20 родителей написали заявление о переводе в другой класс. То есть мы сейчас ищем возможность, как организовать обучение данного ребенка. Возможно, мы будем рассматривать форму семейного образования с зачетной формой работы, чтобы хотя бы как-то он приступил к работе. Потому что на индивидуальное обучение мы его не можем перевести, это должны быть показания медицинские и согласие мамы, на что мама категорически не идет", - добавила Котинова.

"Такого ребенка мы еще не встречали. И даже не столько такого ребенка, сколько такой мамы", - сказала замглавы администрации. О том, чем конкретно провинился школьник из Беломорья, на комитете не говорили