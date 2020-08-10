Трудовой стаж медиков, лечащих больных коронавирусом, будут считать иначе, чем остальным

Пенсионный стаж медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на него, будет рассчитываться по новым правилам.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

"Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, и действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года", - сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".