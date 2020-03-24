Труп мужчины найден в районе бывшего завода "Авангард" в Петрозаводске

Спасатели нашли на озере, в районе бывшего завода "Авангард", тело мужчины.

Как сообщили в Карельской поисково-спасательной службе, в минувший понедельник, 24 марта, более 5 часов группа спасателей из четырех человек из петрозаводского отряда с помощью судна на воздушной подушке осуществляла исследование акватории Онежского озера в районе северной точки бывшего завода "Авангард".

Специалисты искали пропавшего 49-летнего жителя Петрозаводска. В результате операции тело мужчины было обнаружено и передано полиции.