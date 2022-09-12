Труп мужчины обнаружен на месте пожара в Карелии

В Прионежском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины на месте пожара.

Петрозаводские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на месте пожара, информирует Следком.

Предварительно установлено, что в период с 9 по 11 сентября на территории карьера Северное Шелтозеро Прионежского района произошло возгорание двух бытовых помещений и бани. В ходе разбора пожарного мусора были обнаружены останки тела мужчины 1972 года рождения.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причину смерти погибшего, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии.