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Труп мужчины обнаружен под Гоголевским мостом в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:47, 21 Апреля 2020
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Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружено под Гоголевским путепроводом 20 апреля, сообщили в МВД Карелии.

Так, в минувший понедельник, 20 апреля, рано утром под Гоголевским мостом был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.

"Мужчина 1956 года рождения, - сказали в пресс-службе ведомства. – Возможно, шел на работу - стало плохо. Место прописки – Лососинская набережная – недалеко от места происшествия".

В Следкоме Карелии проверяют информацию о произошедшем.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
1677
2020-04-21 10:32:35
И этот не дожил до пенсии :)
Ткачев
2020-04-21 10:48:21
1677, Дожил. Вот на пенсии не пожил в свое удовольствие, это да.(((((
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