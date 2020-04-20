Труп мужчины обнаружен под Гоголевским мостом в Петрозаводске

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружено под Гоголевским путепроводом 20 апреля, сообщили в МВД Карелии.

Так, в минувший понедельник, 20 апреля, рано утром под Гоголевским мостом был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.

"Мужчина 1956 года рождения, - сказали в пресс-службе ведомства. – Возможно, шел на работу - стало плохо. Место прописки – Лососинская набережная – недалеко от места происшествия".

В Следкоме Карелии проверяют информацию о произошедшем.