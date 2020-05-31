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Труп мужчины обнаружен в одной из квартир Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:33, 01 Июня 2020
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
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В квартире пятиэтажки спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 30 мая, в 22.14 на пульт спасательной службы поступил вызов от сотрудников полиции.

Правоохранителям требовалась помощь для вскрытия двери в одной из квартир многоэтажки в Петрозаводске.

По словам родственников, мужчина долгое время не выходил на связь.

Используя автолестницу, спасатели через окно проникли в квартиру на пятом этаже и обнаружили тело мужчины.

На месте происшествия работали правоохранители. Обстоятельства и причины смерти выясняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алексей
2020-06-01 12:43:21
Очередная жертва изоляции
кир
2020-06-01 11:36:35
Лишь бы день начинался и кончался тобой.(с)
Гость
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