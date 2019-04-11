Труп мужчины обнаружили спасатели Карелии за закрытой дверью квартиры

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В Медвежьегорске в одной из квартир обнаружено тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду, 10 апреля, в 12.40 в пожарную часть Медвежьегорска поступил звонок с просьбой открыть дверь квартиры, откуда уже третий день не выходит мужчина.
Пожарные вскрыли дверь квартиры по адресу ул. Дзержинского,12 и обнаружили тело мужчины.
МВД проводит проверку.
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