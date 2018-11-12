Труп обнаружили после пожара в Карелии

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту обнаружения при пожаре погибшего мужчины на станции Сумский Посад.

Установлено, что вечером 10 ноября в деревянном частном доме на станции Сумский Посад Беломорского района произошел пожар. При тушении обнаружено тело проживавшего там 48-летнего мужчины.

"Причинами возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования. Причины смерти потерпевшего устанавливаются", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.