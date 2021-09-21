Целая школа в райцентре Карелии ушла на дистант

Из-за эпидемии ОРВИ все учащиеся школы №1 в Медвежьегорске переведены на дистанционное обучение.

Как сообщается в паблике учебного заведения, в связи с высокой заболеваемостью среди учащихся и педагогов школы, с целью недопущения распространения простудных заболеваний и коронавирусной инфекции учащиеся 2-11 классов МКОУ "Медвежьегорская СОШ №1" переходят на дистанционное обучение с 28.09.2021 по 10.10.2021.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемический порог более чем на 68%, в школах начали закрывать классы.

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