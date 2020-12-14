Целый детский сад в Петрозаводске закрыли на карантин из-за ОРВИ

Воспитанники петрозаводского детского сада №104 отправлены на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили управлении Роспотребнадзора по Карелии, за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыт на карантин детский сад №104 в Петрозаводске. Кроме того, на карантин вышли 27 групп в 20-ти петрозаводских дошкольных учреждениях.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе приостановлена деятельность 12-ти классов в 9-ти школах столицы Карелии.

Всего в Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3470 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,0%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог в 2,1 раза; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 61,1%, 3-6 лет – на 49,6%, 7-14 лет - на 59,6%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 9,5% (+364 случая).

Ранее глава Карелии ввел новое ограничение из-за эпидситуации - запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей.