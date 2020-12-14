890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Незаконно уволенный житель Петрозаводска взыскал с работодателя 320 тысяч рублей 2
14.12.2020 16:57
"Город у воды": второй сезон 2
Новое
Сегодня 10:00
Дед Мороз пришел в дом престарелых и заразил коронавирусом 75 человек
14.12.2020 23:30
Рабочие устанавливают очередной забор в центре Петрозаводска (ФОТО) 13
14.12.2020 14:34
Водитель легковушки в Петрозаводске устроил дрифт рядом со зданием ГИБДД (ВИДЕО) 2
14.12.2020 12:57
Рыбак погиб на озере в Карелии, провалившись под лед 3
14.12.2020 16:28

Целый детский сад в Петрозаводске закрыли на карантин из-за ОРВИ

Новости. Общество
08:20, 15 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Загрузка...

Воспитанники петрозаводского детского сада №104 отправлены на карантин из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили управлении Роспотребнадзора по Карелии, за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыт на карантин детский сад №104 в Петрозаводске. Кроме того, на карантин вышли 27 групп в 20-ти петрозаводских дошкольных учреждениях.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ на минувшей неделе приостановлена деятельность 12-ти классов в 9-ти школах столицы Карелии.

Всего в  Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3470 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,0%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог в 2,1 раза; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 61,1%, 3-6 лет – на 49,6%, 7-14 лет - на 59,6%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 9,5% (+364 случая).

Ранее глава Карелии ввел новое ограничение из-за эпидситуации - запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»