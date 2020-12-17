890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Операции с наличными в России возьмут под контроль 3
17.12.2020 21:05
Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса 7
17.12.2020 19:47
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Шандалович прокомментировал высказывание Путина по поводу прививки от коронавируса
17.12.2020 17:15
Следователи начали проверку по факту гибели маленькой девочки под колесами трактора в Костомукше
17.12.2020 20:21
Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы 5
17.12.2020 23:30
Водителей в Петрозаводске предупреждают о серьезной неровности дороги, появившейся на Комсомольском проспекте (ФОТО) 3
17.12.2020 14:13

Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Новости. Общество
07:25, 18 Декабря 2020
фото: pixabay
Загрузка...

В Петрозаводске состоялись торги на аренду земельного участка, который расположен в Прионежском районе на берегу озера.

Аукцион на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 10:20:0000000:11039 и площадью 935 кв.м, который расположен в деревне Царевичи на берегу озера Укшозеро, состоялся накануне. Его провело Управление земельными ресурсами. Землю разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства.

Заявленная начальная цена - 15 тыс. 478 рублей 57 копеек, шаг аукциона была установлен в 464 рубля.

Один из участников торгов рассказал "Столице на Онего", что на аукцион заявились порядка 30 человек.

"За первые 14 минут цена возросла до 300 тысяч рублей, далее она увеличивалась каждые две минуты на 100 тысяч рублей. Через час за почти 10 соток предлагали 3 миллиона рублей. В конце битва за лот развернулась между двумя участниками. Итоговая цена годовой арендной платы составила 4 миллиона 2 тысячи 630 рублей 57 копеек", - сказал собеседник.

Победителем аукциона стал гражданин, ФИО которого совпадает с одним из высокопоставленных работников правоохранительных органов республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-18 08:31:03
И что с того. Имеет конституционное право
nae
2020-12-18 08:46:19
Врунов, имеет то имеет. Только какой интерес платить годовую аренду в 4 миллиона? Там что, золотая жила на участке?
sergo
2020-12-18 10:36:57
nae, элементарно Ватсон.
Быстро построит фундамент или вообще собачью будку. Зарегистрирует это как объект незавершенного строительства. И законно переведет участок в собственность.
Leopol'd
2020-12-18 11:15:55
sergo, за четыре миллиона рублей мог просто купить участкок по соседству.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

17.12.2020 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 8
17.12.2020 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»