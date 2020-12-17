Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

В Петрозаводске состоялись торги на аренду земельного участка, который расположен в Прионежском районе на берегу озера.

Аукцион на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 10:20:0000000:11039 и площадью 935 кв.м, который расположен в деревне Царевичи на берегу озера Укшозеро, состоялся накануне. Его провело Управление земельными ресурсами. Землю разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства.

Заявленная начальная цена - 15 тыс. 478 рублей 57 копеек, шаг аукциона была установлен в 464 рубля.

Один из участников торгов рассказал "Столице на Онего", что на аукцион заявились порядка 30 человек.

"За первые 14 минут цена возросла до 300 тысяч рублей, далее она увеличивалась каждые две минуты на 100 тысяч рублей. Через час за почти 10 соток предлагали 3 миллиона рублей. В конце битва за лот развернулась между двумя участниками. Итоговая цена годовой арендной платы составила 4 миллиона 2 тысячи 630 рублей 57 копеек", - сказал собеседник.

Победителем аукциона стал гражданин, ФИО которого совпадает с одним из высокопоставленных работников правоохранительных органов республики.