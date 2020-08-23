Как сократить расходы на отопление, не ударив по семейному бюджету

Частный дом – отличное приобретение для любой семьи.

Однако все меняется с наступлением холодов. И очень часто у жителей отдельно стоящих домов возникает необходимость по утеплению дома. Это подразумевает насколько этапов, а точнее, работу по нескольким направлениям сразу: утепление пола, стен (изнутри и снаружи), а также потолка.

Создать благоприятный микроклимат в вашем доме помогут абсолютно экологичные продукты на основе натуральной каменной ваты Rockwool для эффективной теплоизоляции.

Стены имеют самую большую площадь из всех поверхностей дома. На них воздействуют дождь, снег, ветер. Именно поэтому большое количество тепла из наших домов уходит именно через стены. Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо стены утеплить. Даже теплоизоляция для стен, цена которой окажется высокой, гарантированно окупится за несколько сезонов. Утеплять стену можно как снаружи, так и изнутри.

Утепление стен снаружи

Наружное утепление позволяет не только создать в помещении комфортный климат, но также и повысить стойкость стен здания к атмосферным воздействиям. Сделать теплоизоляцию стен снаружи можно двумя способами.

1. "Мокрый" (штукатурный) – когда плиты утеплителя приклеиваются к стене, а поверх них наносится штукатурка.

2. Вентилируемый фасад – на стенах здания возводится обрешетка для сайдинга, внутрь которой закладывается теплоизолирующий материал.

Выбирать и покупать утеплитель для стен снаружи следует в зависимости от способа, которым стены будут утепляться. Утеплитель под штукатурку должен быть очень жестким: например, плиты каменной ваты "Фасад Баттс". Если же планируете возводить вентилируемый фасад, то можно использовать и универсальный утеплитель для стен и перегородок Лайт Баттс Скандик.

Наружное утепление стен имеет ряд существенных достоинств:

1. Не уменьшает внутреннюю поверхность здания.

2. Нагрузка на наружные стены не увеличивается. Соответственно, давление на фундамент не возрастает.

3. Защита стен от промерзания. При обустройстве внутренней теплоизоляции сокращаются теплопотери, но стена снаружи подвергается влиянию низких температур. Вследствие этого между стеной и теплоизоляционным материалом образуется конденсат, который является хорошей средой для развития плесени и грибка.

4. За счет декоративного покрытия улучшается и обновляется фасад дома.

Утепление стен изнутри

Внутреннее утепление может производиться как в комплексе с наружным утеплением, так и без него (например, когда утеплять здание снаружи нет возможности или желания.) В любом случае придется немного пожертвовать объемом комнаты, ведь необходимо возвести каркас, внутрь которого будет заложен теплоизоляционная материал, а поверх смонтированы листы гипсокартона, вагонки или другого материала для внутренней обшивки помещений. Какой купить утеплитель для стен внутри? Здесь снова будет уместен универсальный "Лайт Баттс Скандик".

При утеплении стен как снаружи, так и изнутри не стоит забывать про защиту от атмосферных осадков и влаги. Первую обсепечит гидроизоляционная мембрана Rockwool, вторую пароизоляция Rockwool.

Очень скоро закончится теплая пора и начнется активный период утепления домов. Магазин "Формула строительства" является официальным дилером компании Rockwool, где можно приобрести все необходимые материалы для утепления из наличия и под заказ по самым низким ценам!

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