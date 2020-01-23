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Ценный вещдок потерялся в Управлении следственного комитета по Карелии

Новости. Общество
14:19, 23 Января 2020
фото: Столица на Онего
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В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющиеся вещественным доказательством по делу о взятке.

В городском суде Петрозаводска судья Наталья Чернобай приступила к рассмотрению гражданского дела по иску Следственного комитета РФ к бывшему следователю, а ныне адвокату Роману Масалеву о возмещении ущерба.

В судебном заседании приняли участие представитель Следкома Карелии Максим Степкин со стороны истца и бывший следователь этого же ведомства, адвокат Роман Масалев в качестве ответчика. Третьим лицом по делу привлечен представитель Минфина РФ Александр Пехота.

В ходе судебного заседания представитель истца, следователь Степкин рассказал суть претензий к ответчику, бывшему коллеге Масалеву.

"С 9 июля 2017 года по 16 ноября 2018 года Масалев расследовал дело по факту дачи взятки главе администрации Олонецкого городского поселения Сергею Прокопьеву, - объяснил Степкин. - В ходе расследования по указанному уголовному делу были изъяты денежные средства – взятка в размере 165 тысяч 600 рублей. Указанные деньги были переданы Масалеву вместе с материалами уголовного дела. 30 июля 2018 года денежные средства были осмотрены Масалевым в соответствии с положением Уголовно-процессуального кодекса. А 31 августа 2018 года деньги были признаны вещественным доказательством по уголовному делу с определением места хранения в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по городу Петрозаводску. В нарушение действующей инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств данные денежные средства фактически в камеру вещественных доказательств либо абонированную банковскую ячейку Масалевым не сдавались, а в нарушение инструкции хранились в его служебном сейфе. Данные деньги вплоть до увольнения Масалева из органов Следственного комитета ни руководству ведомства, ни другим сотрудникам отдела Масалевым не передавались. При увольнении из органов Следственного комитета Масалев подписал обходной лист о сдаче всех материальных ценностей и таким образом ввел в заблуждение относительно местонахождения денег в камере вещдоков в Петрозаводске, когда фактически они хранились в его сейфе. Допущенное Масалевым нарушение инструкции и халатное отношение привели к утрате указанных денег. До настоящего времени деньги обнаружены не были".

Масалев иск не признал и считает, что деньги были не утрачяены, а похищены после его увольнения.

Подробнее о деле Следкома к своему бывшему сотруднику читайте в статье "Куда пропала взятка".

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