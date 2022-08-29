Центр для помощи в поиске работы открылся в Петрозаводске

В столице Карелии открылся республиканский кадровый центр для решения вопросов трудоустройства жителей.

Республиканский кадровый центр открыт в Петрозаводске по адресу улица Кирова, 25. Об этом информирует глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сообщается, что специалисты центра будут решать вопросы трудоустройства граждан.

Предполагается, что соискателям в центре могут предложить вакансии, а также помощь в прохождении переобучения или повышения квалификации.

Артур Парфенчиков заявил о планах по открытию таких центров во всех районах.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Карелии, незаконно получивших пособия по безработице, вернули деньги