Центр для помощи в поиске работы открылся в Петрозаводске

В столице Карелии открылся республиканский кадровый центр для решения вопросов трудоустройства жителей.
Республиканский кадровый центр открыт в Петрозаводске по адресу улица Кирова, 25. Об этом информирует глава Карелии Артур Парфенчиков.
Сообщается, что специалисты центра будут решать вопросы трудоустройства граждан.
Предполагается, что соискателям в центре могут предложить вакансии, а также помощь в прохождении переобучения или повышения квалификации.
Артур Парфенчиков заявил о планах по открытию таких центров во всех районах.
Ранее сообщалось, что сотни жителей Карелии, незаконно получивших пособия по безработице, вернули деньги
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