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Центр для помощи в поиске работы открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
14:27, 08 Сентября 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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В столице Карелии открылся республиканский кадровый центр для решения вопросов трудоустройства жителей.

Республиканский кадровый центр открыт в Петрозаводске по адресу улица Кирова, 25. Об этом информирует глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сообщается, что специалисты центра будут решать вопросы трудоустройства граждан.

Предполагается, что соискателям в центре могут предложить вакансии, а также помощь в прохождении переобучения или повышения квалификации. 

Артур Парфенчиков заявил о планах по открытию таких центров во всех районах.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Карелии, незаконно получивших пособия по безработице, вернули деньги

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