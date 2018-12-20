Центр единого обслуживания запустил новый колл-центр в Петрозаводске

Роботизированная система круглосуточно принимает до 10 звонков одновременно. Колл-центр предоставляет услуги АО "ПКС - Водоканал", ООО "Энергокомфорт. Карелия" и ООО "КРЦ".

Теперь по телефону 56-04-31 петрозаводчане круглосуточно могут передать показания приборов учета холодного водоснабжения и электроэнергии., для этого нужно выбрать цифру 3 в тональном режиме, также круглосуточно можно узнать и о наличии задолженности на 1 число месяца.

Телефон колл-центра многоканальный, но даже если на ваш звонок не ответят сразу, с помощью голосового меню вы можете заказать обратный звонок, вам перезвонят в ближайшее время.

На данный момент в колл-центр ежедневно поступает около 1700 звонков, с потребителями одновременно работают 6 операторов. Режим работы колл-центра не отличается от режима Центра единого обслуживания: с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, сб-вс – выходные дни.

По телефону 56-04-31 вы можете получить юридическую консультацию по задолженности, узнать о предоставлении льгот, физические и юридические лица смогут разобраться в вопросах технологического присоединения. Выбрав цифру 7 в тональном режиме, вы ознакомитесь с перечнем платных услуг ЦЕО и сможете их заказать, например, вы можете заказать услугу по установке прибора учета.

ЦЕО предоставляет услуги по установке унитазов, ванн, бойлеров, полотенцесушителей, смесителей, раковин, душевых кабин, замене радиаторов отопления, разводке внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. Для нас важно ваше мнение! Убедитесь в этом сами по телефону 56-04-31. Вы можете оставить свой отзыв о работе ЦЕО и пожелания, выбрав цифру 1 в тональном режиме. Мы всегда рады помочь нашим потребителям, и благодаря колл-центру это получается еще оперативнее, чем раньше.