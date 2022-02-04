Центр Петрозаводска превратился в маленькую Венецию (ВИДЕО)

Сразу несколько улиц превратились в реки после очередной коммунальной аварии.

В паблике ДТП «Петрозаводска и Карелии» водители выложили видео состояния дорог на улице Красная и Энгельса. Проезжая часть ушла под воду.

«По Красной с Энгельса маленькая Венеция», — комментируют авторы видео.

«Актуально, водопад „Калач“ в городе Петрозаводске. Аварийных служб не замечено. Поток дошел от таможни до 17 гимназии», — пишут подписчики, сняв еще одно видео в центре города.

Как стало известно «Столице на Онего», под водой оказались и улицы Кирова, Еремеева и Слободская.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, течь воды на проезжей части было иначально зафикирована на перекрестке ул. Фридриха Энгельса — ул. Крупской.

«Информация передана для принятия мер в АО „ПКС-Водоканал“», — сообщили в службе.

Как расскзали в мэрии, сотрудники Водоканала работают на месте аварии на улице Энгельса, где из колодца стал бить фонтан. После устранения засора к работам приступит «Техрент», который приведет в порядок проезжую часть.