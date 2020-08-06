Центр помощи детям в Карелии пожаловался на мать-алиментщицу

Лишенная прав женщина, мать двух сыновей, накопила долги по алиментам, сообщили в прокуратуре Карелии.

К прокурору Карелии обратились сотрудники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 7 в Лоухском районе с просьбой взыскать неустойку с нерадивой матери.

Утановлено, что 39-летняя местная жительница является матерью двоих несовершеннолетних сыновей. В 2019 году ее лишили родительских прав.



Дети находятся на полном гособеспечении.

За этот период женщина накопила задолженность по алиментам на содержание детей в размере свыше 200 тысяч рублей. А размер неустойки за просрочку уплаты алиментов превысил 40 тысяч рублей.



Суд взыскал с алиментщицы неустойку.

Ранее жителя Карелии, задолжавшего дочери более 300 тысяч рублей, отправили в колонию.