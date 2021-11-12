Центр психолого-педагогической помощи Петрозаводска попал под реорганизацию

Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки станет частью городского Центра развития образования.

Муниципальное учреждение, оказывающее меры поддержки семьям с детьми, реорганизовано и станет частью городского Центра развития образования. Постановление об этом было принято администрацией Петрозаводска 20 декабря, сообщается на сайте мэрии города.

Как отметили в администрации столицы Карелии, обратиться за мерами государственной поддержки можно в профильное региональное учреждение.

Так, за справкой о среднедушевом доходе семьи льготные категории петрозаводчан должны обращаться в Центр социальной работы Республики Карелия (наб. Варкауса, 1 а, телефон 8(8142) 76-56-04, электронная почта: petrosoc@karelia.ru).

По вопросам получения государственных мер социальной поддержки следует обращаться в Минсоцзащиты республики (проспект Ленина, д. 6, телефон (8142) 79-10-17, электронный адрес: social@minsoc.karelia.ru

Для сбора необходимых документов используются специальные боксы. В Петрозаводске они расположены в отделениях Центра социальной работы - на набережной Варкауса, 1а, проспекте Александра Невского, 1, улице Онежской флотилии, 1, проспекте Ленина, 6 (в холле первого этажа Минсоцзащиты Карелии).

Напомним, МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» был создан в 2002 году. Его цель - оказание специализированной коррекционно-образовательной, диагностической, психолого-медико-педагогической и социальной поддержки детям и подросткам от 0 до 18 лет, а также консультативно-методической помощи родителям (законным представителям), специалистам учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты.

С 9 января 2019 учреждение функционировало как муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки». Структуру Центра составляли психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), служба семейного устройства, социальная поддержка граждан.