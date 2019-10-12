15:39, 12 Октября 2019
Центральный аппарат ФСИН России проведет в Карелии проверку колонии, где заключенные жаловались на пытки
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Об этом замглавы ФСИН России Валерий Максименко сообщил радиостанции "Говорит Москва" после публикации видео с избиением заключенного в карельской колонии №9.
"Проверка будет обязательно. Уже сегодня туда направят сотрудников центрального аппарата. Вне всякого сомнения, Савельев будет уволен и отдан под суд, если на видео действительно он. Все материалы будут собраны и отданы в Следственный комитет", - сказал Валерий Максименко.
Ранее карельский адвокат Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись с избиением заключенного в ИК-9. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. Запись была сделана в феврале 2014 года.
Большой репортаж из колонии №9 читайте здесь.
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