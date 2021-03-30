Центризбирком Карелии намерен бороться с незаконной предвыборной агитацией в соцсетях

В карельский парламент внесены проекты поправок в законы о выборах главы республики и об отзыве главы республики.

Центральная избирательная комиссия Карелии направила в республиканский парламент проекты поправок в законы о выборах главы региона и о порядке отзыва главы региона. Эти законопроекты предусматривают наделение карельского Центризбиркома правом обращения в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Интернете и других телекоммуникационных сетях незаконной агитации.

Появление такой инициативы в Центральной избирательной комиссии объяснили необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Центризбирком Карелии намерен с помощью новых поправок бороться с незаконной предвыборной агитацией в социальных сетях.