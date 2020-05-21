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Центробанк выпустит серебряные монеты к 100-летию Карелии

Новости. Общество
06:40, 22 Мая 2020
фото: © Банк России
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Банк России 25 мая выпускает в обращение памятные монеты из серебра, сообщается на сайте Центробанка.

На серебряной трехрублевой монете серии "100-летие образования Республики Карелия" будут расположены рельефные изображения герба Карелии, фигуры традиционного исполнителя эпических песен – рунопевца, природного ландшафта, зайца и пары уток. Также на монете можно будет увидеть национальный орнамент, воду, здания Петрозаводска (Музыкальный театр, ж/д вокзал), памятник Петру I.

Тираж составит три тысячи экземпляров. Масса драгоценного металла – 31,1 г, отметили в Банке России.

Напомним, в 2017 году Россельхозбанк выпустил памятные монеты к 100-летнему юбилею республики. Петрозаводчанин заметил, что в дизайне юбилейной монеты был использован кадр фотографа Кевина Макнила с изображением Канады.

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Комментарии

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кир
2020-05-22 09:42:14
Язычники сделали искусственную дату искусственного субъекта, подложив себе мину на будущее. Где Григорьев с конгрессом? :)
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