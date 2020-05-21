Центробанк выпустит серебряные монеты к 100-летию Карелии

Банк России 25 мая выпускает в обращение памятные монеты из серебра, сообщается на сайте Центробанка.

На серебряной трехрублевой монете серии "100-летие образования Республики Карелия" будут расположены рельефные изображения герба Карелии, фигуры традиционного исполнителя эпических песен – рунопевца, природного ландшафта, зайца и пары уток. Также на монете можно будет увидеть национальный орнамент, воду, здания Петрозаводска (Музыкальный театр, ж/д вокзал), памятник Петру I.

Тираж составит три тысячи экземпляров. Масса драгоценного металла – 31,1 г, отметили в Банке России.

Напомним, в 2017 году Россельхозбанк выпустил памятные монеты к 100-летнему юбилею республики. Петрозаводчанин заметил, что в дизайне юбилейной монеты был использован кадр фотографа Кевина Макнила с изображением Канады.