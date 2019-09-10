Центры помощи детям в Карелии получили новое оборудование

Благотворительный фонд "Детский КиноМай" оказал помощь трем детским учреждениям, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

В рамках проходящего в Карелии благотворительного форума "Детский КиноМай" команда волонтеров во главе с худруком киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским посетила Центр помощи детям "Надежда" в Кондопоге.

Во встрече приняли участие композитор и поэт Татьяна Залужная, актрисы театра и кино Анна Багет и Ирина Линдт, продюсер Юрий Обухов и детский писатель Татьяна Беринг.

Гостиные комнаты центра "Надежда" были оборудованы мягкой мебелью.

У центра помощи в Сортавале появился уличный спортивный комплекс, а в Кеми − музыкальная гостиная.