Центры помощи детям в Карелии получили новое оборудование

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Благотворительный фонд "Детский КиноМай" оказал помощь трем детским учреждениям, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.
В рамках проходящего в Карелии благотворительного форума "Детский КиноМай" команда волонтеров во главе с худруком киножурнала "Ералаш" Борисом Грачевским посетила Центр помощи детям "Надежда" в Кондопоге.
Во встрече приняли участие композитор и поэт Татьяна Залужная, актрисы театра и кино Анна Багет и Ирина Линдт, продюсер Юрий Обухов и детский писатель Татьяна Беринг.
Гостиные комнаты центра "Надежда" были оборудованы мягкой мебелью.
У центра помощи в Сортавале появился уличный спортивный комплекс, а в Кеми − музыкальная гостиная.
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