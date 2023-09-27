Цены на автомобили в России должны снизиться к концу 2023 года

Эксперты рассказали о предстоящем снижении цен на авто в стране.

По оценкам экспертов, снижение стоимости китайских автомобилей стоит ожидать уже к концу 2023 года. Кроме того, дилеры ожидают увеличения скидок на китайские модели. А покупка автомобиля в ближайшие месяцы будет правильным тактическим решением, говорит зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. Его слова, а также мнения других экспертов приводит aif.ru.

«Снижение цен начнется в конце года, потому что это общее правило: машины предыдущего года будут продаваться с определенным дисконтом. Это повод для покупки, всё-таки на автомобили есть определенный отложенный спрос, а сейчас мы видим определенную стабилизацию и по рынку, и по валютным курсам. Я думаю, через 10 лет мы все будем ездить на китайских автомобилях, если не будет российских аналогов уходящей Европы и Японии», — прогнозирует он.

Если подходить к вопросу стратегически и не рассматривать покупку автомобиля сегодня как инвестицию на будущее, то стоит отложить принятие этого решения, считает экономист Чирков. «С моей точки зрения, покупать автомобиль до конца года не нужно, сейчас в России заниженный курс российского рубля, к тому же, с течением времени будет восстанавливаться импорт автомобилей в Россию. Соответственно, выбор будет расширяться, цены будут снижаться с большой вероятностью», — объясняет эксперт.

Довольно высокие накладные расходы, например, таможенные пошлины, акцизы, утилизационные сборы, увеличивают стоимость автомобиля в несколько раз. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Ян Хайцеэра, в Китае эти же автомобили стоят ощутимо меньше. Но конкуренция среди китайских автопроизводителей рано или поздно должна привести к снижению цен на их продукцию в России, считает Хайцеэр.

Кроме того, со следующего года импорт автомобилей в Россию может увеличиться — и не только со стороны Китая, считает экономист Чирков. «Этот процесс начнется уже со следующего года, импорт автомобилей в Россию начнет расти. Российский рынок привлекательный, поэтому зарубежные компании найдут брешь и реализуют все возможности пробиться сквозь стену санкций. Это может быть Европа, или Южная Корея, или Япония. Но точно предсказать сейчас невозможно», — рассуждает эксперт.

Также стоимость китайских автомобилей на российском рынке должна снизиться по мере увеличения локализации их производства в России, полагают эксперты.

«Важно наладить инфраструктуру ремонтно-технического обслуживания китайских автомобилей, своевременное обеспечение запчастями и комплектующими», — уверен профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Расул Мусаев.

Рост китайской автомобильной промышленности на российском рынке — это вызов отечественному автопрому. Некоторые аналитики считают, что в 2024 году ситуация может измениться, и на лидирующие позиции выйдет российский автомобиль.

«С моей точки зрения, преимущества есть и у российских, и у китайских производителей. Я бы отдавал предпочтение российским производителям, поскольку это гораздо полезнее для экономики России, к тому же в ближайшие месяцы и годы ожидаю существенного расширения инфраструктуры по обслуживанию российских автомобилей», — рассказывает экономист Чирков.