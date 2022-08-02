Цены на автомобильный газ в Карелии резко упали в 2022 году

Стоимость газового моторного топлива для автотранспорта в Карелии в первом полугодии снизилась на 22,2%.

Об этом говорится в отчете Карелиястата о социально-экономическом положении Республики Карелия за январь–июнь 2022 года.

Цены на бензин АИ-95 за этот период снизились на 0,9%, АИ-92 — на 0,5%.

Вместе с тем стоимость бензина АИ-98 выросла на 2%, а дизельного топлива — на 0,3%.