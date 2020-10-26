Цены на автомобильный газ в Карелии снижаются, а на бензин растут

Газовое моторное топливо для автотранспорта в Карелии подешевело с начала года на 0,6%.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года.

Снижение стоимости автомобильного газа произошло на фоне роста цен на бензин – за 9 месяцев он подорожал в Карелии на 3,6%. В конце лета правительство увеличило размер компенсаций расходов автовладельцев по переводу транспорта с бензина на газ. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".