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Цены на бензин АИ-95 в Петрозаводске продолжают снижаться вторую неделю подряд

Новости. Общество
11:19, 16 Сентября 2021
фото: © Fotolia / Jurgen Falchie

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Стоимость бензина АИ-95 в Петрозаводске к середине сентября снова снизилась, как это уже происходило в начале месяца.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 7 по 13 сентября.

В начале месяца АИ-95 подешевел на 0,4%, в за последнюю неделю — еще на 0,1% и стоит теперь, в среднем, 49 рублей 23 копейки за литр.

Вместе с тем, цены на АИ-92, которые тоже снизились в начале сентября, за последнюю неделю пошли в рост и увеличились на 0,4% — до 46 рублей 74 копеек.

Стоимость АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-09-16 11:40:44
Нефтяники и правительство в шоке. Как в следующий раз оправдать очередное подорожание?!
David.
2021-09-16 11:28:09
На следующей неделе поползет вверх. Это в Казахстан можно гнать бензу по 25 р за литр, а вы и по полтинничку-не разоритесь!
Гость
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