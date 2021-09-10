Цены на бензин АИ-95 в Петрозаводске продолжают снижаться вторую неделю подряд

Стоимость бензина АИ-95 в Петрозаводске к середине сентября снова снизилась, как это уже происходило в начале месяца.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 7 по 13 сентября.

В начале месяца АИ-95 подешевел на 0,4%, в за последнюю неделю — еще на 0,1% и стоит теперь, в среднем, 49 рублей 23 копейки за литр.

Вместе с тем, цены на АИ-92, которые тоже снизились в начале сентября, за последнюю неделю пошли в рост и увеличились на 0,4% — до 46 рублей 74 копеек.

Стоимость АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.