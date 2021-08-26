Цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске продолжают расти

Стоимость бензин АИ-98 и дизельного топлива в Петрозаводске за неделю выросла на 0,3%.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 17 по 23 августа.

Средняя цена на АИ-98 составила 56 рублей 92 копейки за литр, дизельного топлива — 52 рубля 56 копеек.

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95, выросшая в середине августа, за последнюю неделю не изменилась. Средняя цена стабилизировалась на отметке 46 рублей 74 копейки и 49 рублей 45 копеек за литр.