Цены на бензин в Петрозаводске после снижения снова пошли в рост

Стоимость бензина в Петрозаводске, снижавшаяся в течение последнего месяца, снова выросла к концу сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Крелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 21 по 27 сентября.

Бензин АИ-95 за неделю подорожал на 0,6% — до 49 рублей 48 копеек за литр. Цены на АИ-92 выросли на 0,4% — до 46 рублей 90 копеек.

Стоимость АИ-96 не изменилась и закрепилась на отметке 56 рублей 72 копейки за литр.

Вместе с тем дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 52 рублей 31 копейки.