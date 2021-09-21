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Цены на бензин в Петрозаводске после снижения снова пошли в рост

Новости. Общество
15:51, 30 Сентября 2021
фото: © Юрий Смитюк /ТАСС

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Стоимость бензина в Петрозаводске, снижавшаяся в течение последнего месяца, снова выросла к концу сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Крелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 21 по 27 сентября.

Бензин АИ-95 за неделю подорожал на 0,6% — до 49 рублей 48 копеек за литр. Цены на АИ-92 выросли на 0,4% — до 46 рублей 90 копеек.

Стоимость АИ-96 не изменилась и закрепилась на отметке 56 рублей 72 копейки за литр.

Вместе с тем дизельное топливо подешевело на 0,3% — до 52 рублей 31 копейки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-09-30 17:19:06
Перед выборами чуть снизили, а теперь затраты на выплаченные 10 и 15 тыр отбивать начали. Хорошо, если не в десятикратном размере.
Grek
2021-09-30 17:01:53
Кто бы сомневался , олигархи постоянно хотят жрать .
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