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Цены на квартиры на вторичном рынке в Карелии почти догнали стоимость новостроек

Новости. Общество
09:52, 13 Мая 2021
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии в первом квартале 2021 года достигла 56966 рублей за кв. метр и почти сравнялась с ценами на новые квартиры.

Жилье в новостройках продается, в среднем, по 57565 рублей за кв. метр.

Об этом говорят данные Карелиястата.

Цены на жилье на вторичном рынке в первом квартале выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новостройках — лишь на 7,1%.

Квартиры улучшенного качества и элитное жилье на вторичном рынке стоит дороже, чем в новостройках.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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