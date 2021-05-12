Цены на квартиры на вторичном рынке в Карелии почти догнали стоимость новостроек

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии в первом квартале 2021 года достигла 56966 рублей за кв. метр и почти сравнялась с ценами на новые квартиры.

Жилье в новостройках продается, в среднем, по 57565 рублей за кв. метр.

Об этом говорят данные Карелиястата. Цены на жилье на вторичном рынке в первом квартале выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новостройках — лишь на 7,1%. Квартиры улучшенного качества и элитное жилье на вторичном рынке стоит дороже, чем в новостройках. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».