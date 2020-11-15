Цены на лекарства от коронавируса снизились в 4 раза

Цены на препараты для лечения коронавируса "Коронавир", "Авифавир" и "Ареплевир" снижены в четыре раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены", — цитирует ТАСС Мурашко.

Он подчеркнул, что фармацевтические работники должны своевременно заказывать соответствующие лекарства, а производители должны следить за спросом и не отставать. В России зарегистрированы три препарата для лечения коронавируса — "Авифавир" ("Химрар"), "Арепливир" (Биохимик) и "Коронавир" (Р-Фарм), которые относятся к одному МНН Фавипиравир. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".