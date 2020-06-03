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Цены на новые автомобили в Карелии росли, пока автосалоны были закрыты на карантин

Новости. Общество
10:13, 04 Июня 2020
фото: pixabay
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Несмотря на прекращение работы автосалонов в Карелии из-за карантинных мероприятий, в апреле и мае они поднимали цены на автомобили – как отечественных, так и иностранных марок.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен, который еженедельно проводит Карелиястат.

По состоянию на 30 марта, когда еще не были введены ограничительные меры, иномарки у карельских автодилеров стоили, и среднем, 1 млн 068 тыс. рублей. Средняя цена на автомобили отечественных марок составляла 594,5 тыс. рублей.

Как они росли во время карантина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Плут
2020-06-04 12:11:32
Итак уже у всех по 1-2 кредитных кастрюл, куда уж ещё цены завышать, у меня знакомый полгода не может продать свою машину.....
Гость
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