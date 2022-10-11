Цены на подержанные иномарки в Карелии выросли почти так же, как на новые

Стоимость автомобилей иностранных марок с пробегом в Карелии с начала года выросла на 18,5%.

Это сопоставимо с ростом цен на новые иномарки, который составил за тот же период 29,6%.

Такой вывод следует из официальной статистики о средней стоимости легковых автомобилей в республике.

Подержанные иномарки в начале года стоили в среднем 739 362 рубля, а в сентябре — 876 294 рубля.

Средняя цена на новые автомобили иностранных брендов выросла с 1 461 069 рублей до 1 893 749 рублей.