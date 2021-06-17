Цены на проживание в гостиницах в Карелии растут почти каждый месяц

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения в Карелии в середине июня снова повысили цены за проживание – это произошло уже пятый раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 8 по 15 июня.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3*. По сравнению с предыдущей неделей цена увеличилась на на 5,8%. Номер в такой гостинице теперь стоит, в среднем, почти 1584 рубля на человека в сутки.

О росте цен на отели другого уровня, турбазы и мотели, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».