Цены на путевки в Турцию для жителей Карелии подскочили за месяц на 20%

Стоимость туров в Турцию, предлагаемых жителям Карелии к концу августа выросла более чем на 20% по сравнению с июлем.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период 24 по 30 августа.

В июле путевка в Турцию стоила, в среднем, 23,1 тыс. рублей, а сейчас — 28,2 тыс. рублей на человека.

За последнюю неделю цены выросли на 9,1%.

Тем не менее, цены пока не вернулись к уровню начала июня, когда туры в эту страны стоили, в среднем 36,6 тыс. рублей на человека.