Цены на сахар в Карелии, несмотря на снижение, остаются намного выше докризисного уровня

Сахар-песок в магазинах Карелии снова подешевел за последний месяц, но цены все равно остаются намного выше, чем до весеннего ажиотажа.

Это следует из официальных данных Карелистата.

Стоимость сахара в сентябре по сравнению с августом снизилась почти на 3%, и это происходит почти каждый месяц.

Тем не менее средняя цена на сахар сейчас на 19% выше, чем в начале года, а по сравнению с сентябрем прошлого года – более чем на 31%.