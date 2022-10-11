Цены на сахар в Карелии, несмотря на снижение, остаются намного выше докризисного уровня

Сахар-песок в магазинах Карелии снова подешевел за последний месяц, но цены все равно остаются намного выше, чем до весеннего ажиотажа.
Это следует из официальных данных Карелистата.
Стоимость сахара в сентябре по сравнению с августом снизилась почти на 3%, и это происходит почти каждый месяц.
Тем не менее средняя цена на сахар сейчас на 19% выше, чем в начале года, а по сравнению с сентябрем прошлого года – более чем на 31%.
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