Цены на сахар в Карелии после спада ажиотажа снизились незначительно

Сахар-песок в Карелии подешевел всего на 7% по сравнению с максимальной стоимостью, которая была зафиксирована в марте на пике ажиотажа.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен по состоянию на 17 июня.

В марте средняя цена на сахар взлетела сразу в 1,5 раза и достигала в начале апреля 90 рублей 29 копеек. После этого началось медленное снижение. К 17 июня сахар подешевел до 84 рублей 36 копеек за килограмм – в итоге снижение составило всего 7%.