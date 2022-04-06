Цены в Карелии побили все рекорды и ударили по кошельку

Мартовский рост цен в Карелии оказался рекордным с 1998 года.

Тогда после дефолта в сентябре цены подскочили сразу в полтора раза, а годовая инфляция составила около 80%. Два последующих кризиса — 2008 и 2014 годов — даже близко не подошли к этим рекордам. Ежемесячная инфляция в Карелии тогда не превышала 1–2%, а годовая не дотянула до 11–13%.

С тех пор ничего подобного ни в Карелии, ни в России, в целом, не наблюдалось. Пока не наступил март 2022 года.

Что произошло за этот месяц, и чего ждать в будущем, читайте в статье «Что в Карелии подорожало больше всего».