Церемония захоронения останков воинов в Карелии отменена из-за полыхающих лесов

Торжественная церемония захоронения останков воинов Карельского фронта на станции Раменцы не состоится из-за распространения лесных пожаров.

Церемония захоронения останков павших бойцов, запланированная на 23 июля, перенесена из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом информирует Петросовет со ссылкой на депутата городского парламента, председателя фонда «Эстафета поколений» Александра Анишина.

«Запланированная на 12.00 23 июля 2021 года церемония захоронения воинов на мемориале у железнодорожной станции Раменцы отменяется. Причиной этому стали лесные пожары в Сегежском районе Республики Карелии. Мероприятие перенесено. О новых дате и времени будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Поисковики фонда содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета Поколений» планировали провести траурную церемонию перезахоронения бойцов 32 армии Карельского фронта, погибших в кровопролитных боях 1941-44 годов за Кировскую железную дорогу. Останки солдат были обнаружены в ходе Вахты Памяти «Айталамби — Раменцы: незабытый медсанбат», которая проходила на территории Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия. В военно-исторической экспедиции в этом году приняли участие сводные поисковые отряды из Карелии, Пермского и Красноярского краёв, Ивановской, Свердловской и Челябинской областей.

Ранее сообщалось, что глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами.

Напомним, в Карелии введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения лесных пожаров.