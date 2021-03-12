Церковный казначей спустил на порно 150 тысяч долларов

Деньги оказались украдены казначеем из приходской кассы.

Церковный казначей из американского городка Юнити Тауншип оказался фигурантом уголовного дела о воровстве путем обмана. Как пишет Lenta.Ru, 56-летнего Гленна Йотерса обвинили в том, что он украл более 150 тысяч долларов и спустил их на порно.

Согласно материалам дела, мужчина проработал церковным казначеем 12 лет и последние четыре года воровал деньги, предназначавшиеся для оплаты счетов и других приходских нужд церкви. Похищенные средства Йотерс тратил на эротических сайтах. Церковный казначей сознался полиции, что страдал порнозависимостью.