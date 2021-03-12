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Церковный казначей спустил на порно 150 тысяч долларов

Новости. Криминал
23:30, 12 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Деньги оказались украдены казначеем из приходской кассы.

Церковный казначей из американского городка Юнити Тауншип оказался фигурантом уголовного дела о воровстве путем обмана. Как пишет Lenta.Ru, 56-летнего Гленна Йотерса обвинили в том, что он украл более 150 тысяч долларов и спустил их на порно.

Согласно материалам дела, мужчина проработал церковным казначеем 12 лет и последние четыре года воровал деньги, предназначавшиеся для оплаты счетов и других приходских нужд церкви. Похищенные средства Йотерс тратил на эротических сайтах. Церковный казначей сознался полиции, что страдал порнозависимостью.

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