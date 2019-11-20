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Новости. Политика
11:40, 20 Ноября 2019
фото: © ЦИК Карелии

Цифровые избирательные участки появятся в Карелии

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О том, как внедрить новации в Карелии, шла речь 14 ноября на общереспубликанском семинаре с председателями территориальных избирательных комиссий.

В Единый день голосования 2020 года на территории Российской Федерации будет развернуто около тысячи цифровых избирательных участков, в том числе и на территории Карелии.

"Мы считаем очень важным, чтобы во всех субъектах России были развернуты цифровые избирательные участки: организаторы выборов смогут потренироваться, поучиться и показать новые возможности участникам выборов", – отметил  член ЦИК РФ с правом решающего голоса Евгений Шевченко.

Предполагается, что в Карелии на начальном этапе два цифровых участка будут размещены в Сортавале, где будет избираться городской совет в полном составе. Это удобно еще и потому, что по соседству расположена Ленинградская область, и многие ее жители находятся на своих дачных участках на территории Карелии. Находясь в Карелии, они смогут проголосовать на выборах губернатора Ленинградской области, которые также пройдут в следующем году в Единый день голосования. Возможно, схема распределения участков еще изменится, однако это будет понятно лишь в феврале-марте следующего года.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-11-20 12:58:31
И не надо будет орать, что буржуины в результаты вмешались... сами чего хотим вмешаем.
Откатик
2019-11-20 12:29:04
А зачем? Всё одно нормальных выборов не получится, а тратить деньги в никуда стОит ли?
zanoza
2019-11-20 12:47:11
Откатик, будем голосовать не выходя из дома :)
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