Цифровые избирательные участки появятся в Карелии

О том, как внедрить новации в Карелии, шла речь 14 ноября на общереспубликанском семинаре с председателями территориальных избирательных комиссий.

В Единый день голосования 2020 года на территории Российской Федерации будет развернуто около тысячи цифровых избирательных участков, в том числе и на территории Карелии.

"Мы считаем очень важным, чтобы во всех субъектах России были развернуты цифровые избирательные участки: организаторы выборов смогут потренироваться, поучиться и показать новые возможности участникам выборов", – отметил член ЦИК РФ с правом решающего голоса Евгений Шевченко.

Предполагается, что в Карелии на начальном этапе два цифровых участка будут размещены в Сортавале, где будет избираться городской совет в полном составе. Это удобно еще и потому, что по соседству расположена Ленинградская область, и многие ее жители находятся на своих дачных участках на территории Карелии. Находясь в Карелии, они смогут проголосовать на выборах губернатора Ленинградской области, которые также пройдут в следующем году в Единый день голосования. Возможно, схема распределения участков еще изменится, однако это будет понятно лишь в феврале-марте следующего года.

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